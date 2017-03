In Kabul entführte australische Entwicklungshelferin wieder frei

Polizei und Geheimdienst bringen in Kabul eine entführte Australierin in Sicherheit. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/RAHMAT GUL

Eine im November in der afghanischen Hauptstadt Kabul entführte australische Entwicklungshelferin ist wieder frei. Polizei und Geheimdienst hätten die Frau in einem zentralen Stadtteil von Kabul am Dienstagabend gefunden und zur australischen Botschaft gebracht.