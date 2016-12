Verkehrschaos in Konstanz: Rettungsfahrzeuge blockiert

«So schlimm ist es selten gewesen: Stossstange auf Stossstange stehen die Autos in und um Konstanz über mehrere Kilometer und hupen sich gegenseitig an», schreibt der Südkurier in der Ausgabe von Freitag. Am Emmishofer Zoll und am Hauptzoll kommt der Verkehr kaum voran und zwar schon die ganze Woche.

«Aktuell ist es leider so, dass wir mit einer Situation konfrontiert sind, mit der wir in der Vergangenheit noch nie in einem solchen Ausmass zu tun hatten», kommentieren die Verkehrskadetten Konstanz-Hegnau auf ihrer Facebook-Seite. Die Verkehrskadetten haben gemäss Südkurier den Verkehr zum Teil umgeleitet. Das riesige Verkehrsaufkommen ist offenbar aber nur ein Teil des Problems: Es sei häufig das rücksichtslose Verhalten einiger weniger Autofahrer, welches ein riesiges Chaos zur Folge habe, heisst es weiter. Der Leiter des Bürgeramts Konstanz Hans-Rudi Fischer erklärt gegenüber dem Südkurier, dass Rettungskräfte durch falsch abgestellte Autos blockiert wurden.

Dass die Situation angespannt ist, bestätigt auch das Hauptzollamt in Singen auf Nachfrage des Südkuriers. Es sei sehr viel Verkehr an allen Grenzübergängen, erklärt Mark Eferl, stellvertretender Pressesprecher. «Es sind aber nicht mehr Einkäufer als sonst. Wir gehen davon aus, dass einfach viele frei haben und deshalb kommen.»

