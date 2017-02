In Moslig übernimmt der Dörfli-Pajass

«Wir wollen eine neue Tradition entstehen lassen», sagt Urs Schönenberger, verantwortlich für die Kommunikation in der IG Mosliger Fasnacht. Bis anhin bestand die Mosliger Fasnacht vor allem aus dem grossen Maskenball am Samstag und einem Umzug am Sonntag. Dekorierte Beizen oder eine langjährige Tradition gab es nicht mehr. Die IG Mosliger Fasnacht findet das schade – und nimmt Anlauf, die Fasnacht wieder aufleben zu lasen.

Gemeindepräsident verliert sein Amt

Gmändämmli, Säckelmeister und Dörfli-Pajass, das Mosliger Dreigestirn, setzt am Donnerstag den Gemeindepräsidenten ausser Amt und übernimmt die Herrschaft über die Gemeinde Mosnang. Der Gemeindepräsident lässt die Zeremonie gezwungenermassen über sich ergehen. «Unser Gemeindepräsident ist erst seit Herbst im Amt, er konnte gar nicht wirklich über das Schicksal, das ihn erwartet, entscheiden», sagt Urs Schönenberger lachend. Der Gemeinderat stimmte der neuen «Fasnachtstradition» bereits im Frühjahr zu.

Wer Gmändämmli wird, verrät Urs Schönenberger nicht. «Das ist streng geheim und wird erst am Donnerstagabend nach einem Umzug auf dem Lindenplatz verraten». Bei der Auswahl des Gmändämmlis sei aber wichtig gewesen, dass derjenige eine bekannte Mosliger Persönlichkeit sei und auch gerne Fasnacht habe. «Das Gmändämmli soll mit dem Säckelmeister und dem Dörfli-Pajass vier Tage lang für gute Stimmung sorgen.»

Vier Mosliger Dörfer feiern eine Fasnacht

Mosnang besteht aus den vier Dörfern Libingen, Dreien, Mühlrüti und Mosnang. Am Freitag soll in all diesen Dörfern Fasnacht gefeiert werden. «Ein Shuttlebus fährt von Dorf zu Dorf, sodass die Mosliger in der ganzen Gemeinde umher reisen und feiern können.»

Auch die Mosliger Beizen haben sich für die vier Tage herausgeputzt. «Vier Wochen Beizenfasnacht, das wollen viele Beizen nicht mehr. Aber für vier Tage Fasnacht haben sich alle Mosliger Beizen begeistern können», sagt Urs Schönenberger.

Nicht nur die Beizen, auch die Einwohner der Gemeinde putzen sich für die vier Tage Fasnacht heraus. Das Feedback sei durchwegs positiv. «Viele haben am Freitag freigenommen, als sie gehört haben, dass am Donnerstag ein besonderes Fest veranstaltet wird. So können sie die vier Tage Fasnacht voll und ganz geniessen», sagt Urs Schönenberger.

Ein Erklärvideo soll die Mosliger auf die neu strukturierte Fasnachtszeit hinweisen.

Samstag und Sonntag bleiben gleich

Die Amtsenthebung des Gemeindepräsidenten am Donnerstag und die Dorffasnacht am Freitag ergänzen die bestehende Mosliger Fasnachts-Tradition vom Samstag und Sonntag. «Am Samstag erwarten wir rund 1500 Leute an unserem grossen Maskenball und am Sonntag findet der traditionelle Umzug für Jung und Alt statt», sagt Urs Schönenberger.

Die Neuerungen in diesem Jahren sollen die nächsten Jahre weitergeführt werden, damit daraus Traditionen entstehen. «Wir schauen, wie die Fasnacht zum Laufen kommt, aber wir wollen diese neuen Höhepunkte auf jeden Fall weiterführen», sagt Urs Schönenberger. Der IG Fasnacht Moslig wird bei der Umstrukturierung der Fasnacht von der Gemeinde unter die Arme gegriffen. «Wir bekommen einen Kulturbatzen und enthüllen am Donnerstag noch etwas Spezielles, das die nächsten Jahre in Moslig stehen bleibt.»