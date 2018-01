Nemo viermal für Betonklotz nominiert

Topanwärter an den Swiss Music Awards 2018: Der Bieler Rapper Nemo ist in vier Kategorien nominiert. (Archivbild) © Keystone/Anthony Anex

Rapper Nemo, das Duo Lo & Leduc, Büezer-Rocker Gölä und die Mundart-Band Züri West: Mit insgesamt 10 Nominationen dominiert die Berner Fraktion die elften Swiss Music Awards (SMA). Das gaben die Organisatoren am Donnerstag an einer Medienkonferenz in Zürich bekannt.