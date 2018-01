Selbständig gemacht: Ein Postauto hat sich am Bahnhof von Sitten plötzlich in Bewegung gesetzt. Die Fahrt endete in der Fassade einer Coop-Pronto-Filiale, die im Hintergrund zu sehen ist. (Archivbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Ein Postauto am Bahnhof von Sitten hat sich am Mittwochnachmittag von alleine in Bewegung gesetzt. Nach einigen Metern prallte es in die Fassade einer Coop-Pronto-Filiale.Der Vorfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr, als der Chauffeur essen ging.