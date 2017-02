In Somalia droht eine Hungersnot

Das Vieh und die Getreideproduktion in Somalia leiden unter der Dürre: Die Folge ist eine gravierende Hungersnot im Land. © KEYSTONE/AP/SAYYID AZIM

In Teilen Somalias droht eine Hungersnot. Wenn die humanitäre Hilfe in den kommenden Wochen nicht massiv verstärkt werde, könnte es in den Dürregebieten des Landes bald dazu kommen, warnten die Vereinten Nationen.