In Sprengstofflabor bei Paris wurde ein Anschlag vorbereitet

Die Polizei hob am Mittwoch ein Sprengstofflabor in der Nähe von Paris aus - darin soll ein Anschlag vorbereitet worden sein. © KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT

In dem am Mittwoch ausgehobenen Sprengstofflabor nahe Paris ist nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft ein Anschlag vorbereitet worden. Allerdings habe es noch keinen ausgearbeiteten Anschlagsplan gegeben, sagte Staatsanwalt François Molins am Sonntag.