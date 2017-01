In Ungarn doppelt so viele Kältetote wie im Vorjahr

Eisschollen im Fluss Tisza bei Szolnok, rund 100 Kilometer südöstlich von Budapest (Archiv) © KEYSTONE/EPA MTI/JANOS BUGANY

In Ungarn sind bereits doppelt so viele Kältetote gezählt worden wie im Jahr zuvor. Es seien mindestens 80 Personen erfroren, darunter viele Obdachlose. Und in dieser Bilanz ist die aktuelle Kältewelle noch nicht eingerechnet.