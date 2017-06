In Zukunft mit zusätzlichen Polizisten im Einsatz

Die sogenannte «Kantonspolizei der Zukunft» will sich künftig «den Veränderungen, die eine 24-Stunden-Gesellschaft mit sich bringt, anpassen», wie die Kantonspolizei am Freitag im Rahmen einer Medienkonferenz in Thal erklärte. Man erfülle damit auch den Wunsch und die Forderung nach mehr Polizeipräsenz.

Die Polizei wird das Personal von den Polizeistationen zu mobilen Elementen verschieben und kann so künftig stärker in der Region präsent sein.

Diese Änderung steht im Rahmen des 2012 gestarteten Projekts «Kantonspolizei der Zukunft». Die Umsetzung in weiteren Regionen sei ab 2019 geplant, heisst es. Für den Erfolg der Strategie sei eine «stetige Personalaufstockung, wie sie vom Kantonsrat gebilligt wurde», unabdingbar.

(SDA/red)