Schwerverletzte nach Bränden in Genf

Dutzende Bewohner der brennenden Genfer Wohnblocks mussten mit Feuerwehrleitern in Sicherheit gebracht werden. (Symbolbild) © Keystone/MARTIAL TREZZINI

Nach dem Grossbrand in einem Wohnblock im Genfer Quartier Jonction mit acht Schwerverletzten hat es am Neujahrstag in der Rhonestadt noch an einem zweiten Ort gebrannt. Diesmal brannte es in einem Wohnblock im Stadtteil Servette. Eine Person wurde schwer verletzt.