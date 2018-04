Ein Fall unter vielen: Guru Asaram Bapu wurde wegen Vergewaltigung einer Anhängerin verurteilt. (Archivbild) © Keystone/AP/Sunil Verma

Erneut ist in Indien ein beliebter Guru wegen Vergewaltigung verurteilt worden. Ein Richter in Jodhpur sprach den Guru Asaram am Mittwoch schuldig, 2013 eine damals 16 Jahre alte Anhängerin vergewaltigt zu haben, wie der Anwalt des Opfers vor Journalisten sagte.