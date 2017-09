Nobelpreisträger startet Marsch für Kinder

Friedensnobelpreisträger und Kinderrechtsaktivist Kailash Satyarthi startet am Montag einen Marsch durch ganz Indien, um auf sexuellen Missbrauch von Kindern aufmerksam zu machen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/SANJEEV GUPTA

Mit einem Marsch durch ganz Indien will der indische Friedensnobelpreisträger Kailash Satyarthi auf das Schicksal sexuell missbrauchter Kinder aufmerksam machen. Satyarthi begann seinen «India March» am Montag in Kanyakumari an der Südspitze des Subkontinents.