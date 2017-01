Indischer Schauspieler Om Puri mit 66 Jahren gestorben

Om Puri (links) an der Seite von Manish Dayal und Helen Mirren in der Romanze "The Hundred-Foot Journey": Der Film lief 2014 in den Schweizer Kinos. © Keystone/AP DreamWorks II/FRANCOIS DUHAMEL

Der indische Schauspieler Om Puri ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Er erlag in der Nacht zu Freitag in seiner Wohnung in Mumbai einem Herzinfarkt, wie seine von ihm getrennt lebende Frau Nandita dem Medienhaus «News 18» sagte.