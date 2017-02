Indonesischer Bürgermeister macht an Valentinstag Kondomkontrollen

Nur für Verheiratete - auch am Valentinstag: Indonesischer Bürgermeister nimmt Verkauf von Kondomen unter die Lupe. (Symbolbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Der Bürgermeister der indonesischen Millionen-Metropole Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, hat den Valentinstag für Kondomkontrollen in Supermärkten genutzt. Der muslimische Politiker prüfte in mehreren Geschäfte, ob Präservative dort auch an Ledige verkauft werden.