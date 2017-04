Industriegebäude in Wiedlisbach abgebrannt

In einem Industrie- und Gewerbeareal am Rand von Wiedlisbach ist am Dienstag ein Gebäude mit mehreren Werkstätten abgebrannt. © Swisstopo

Bei einem Brand ist am Dienstag in Wiedlisbach BE ein Industriegebäude zerstört worden. Die Feuerwehr war mit einen Grossaufgebot vor Ort. Wegen des starken Rauchs und Gestanks wurde die Bevölkerung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.