Ines-Marie Jaeger – Die Chance

Wann haben Sie sich das letzte Mal die Frage gestellt: Nutze ich die Möglichkeiten, die mir das Leben an diesem Tag bietet? Kann ich manch neue Option im Alltag erkennen? Es sind textliche Akzente einer Frau, die mitten im Leben steht und die musikalisch Herz und Kopf verbindet: mitreissend musikalisch inszeniert, unverwechselbar wie rhythmisch. Der Song ist vom ersten bis zum letzten Ton sofort wiederzuerkennen. Die Chance ist gross, dass Sie diesen Titel nicht mehr aus dem Ohr bringen.

Ines-Marie Jaeger ist Sängerin und Schauspielerin. Sie absolvierte in Hamburg und München eine umfangreiche Bühnenausbildung und spielte neben ihrer Musikkarriere auf bundesweiten Bühnen in Musicals wie «West Side Story» oder «Sunset Boulevard» mit. Zu sehen war sie auch in Fernseh-Produktionen wie z.B. «Der Fahnder» oder «Dr. Bruckner». «Die Chance» ist eine Singleauskopplung aus dem in Kürze erscheinenden zweiten Album von Ines-Marie Jaeger. (Hellywood Music)