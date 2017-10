Initiative für Tierversuchsverbote lanciert

Eine Volksinitiative will Tierversuche verbieten. Sie ist am Dienstag in Bern lanciert worden. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/TOM GANNAM

Tierversuche sollen in der Schweiz verboten werden. Dies fordert eine Volksinitiative, die am Dienstag in Bern lanciert wurde. Die 100’000 Unterschriften müssen bis zum 3. April 2019 gesammelt werden.