Inler-Klub Besiktas in den Viertelfinals

Besiktas Istanbul, bei dem Gökhan Inler wie im 1:1 im Hinspiel in der Nachspielzeit eingewechselt worden ist, nutzte den Heimvorteil gegen Olympiakos Piräus trotz 50-minütiger Unterzahl zu einem 4:1-Sieg. Vincent Aboubakar, der Besiktas nach zehn Minuten in Führung schoss, sah in der 39. Minute wegen eines Kopfstosses die Rote Karte.

Celta Vigo sicherte sich den Vorstoss unter die letzten acht mit einem 2:0 in Krasnodar. Im Hinspiel hatten die Spanier einen knappen 2:1-Sieg gefeiert.

Genk, das in der heimischen Meisterschaft als Achter die Playoffs der besten sechs verpasst hat, setzte sich im belgischen Duell gegen das besser klassierte Gent klar durch. Auf das 5:2 vor Wochenfrist liess Genk ein 1:1 folgen. Der vom FC Basel an Genk ausgeliehene Jean-Paul Boëtius bereitete das 1:0 der Gastgeber in der 20. Minute vor.

Genk – Gent 1:1 (1:0). – 22’000 Zuschauer. – Tore: 20. Castagne 1:0. 84. Verstraete 1:1.

Besiktas Istanbul – Olympiakos Piräus 4:1 (2:1). – 40’000 Zuschauer. – Tore: 10. Aboubakar 1:0. 22. Babel 2:0. 31. Elyounoussi 2:1. 75. Babel 3:1. 84. Tosun 4:1. – Bemerkungen: Besiktas mit Inler (ab 81.). 39. Rote Karte gegen Aboubakar (Besiktas) wegen einer Tätlichkeit.

FK Krasnodar – Celta Vigo 0:2 (0:0). – 33’318 Zuschauer. – Tore: 52. Mallo 0:1. 80. Aspas 0:2. – Bemerkung: 87. Gelb-Rote Karte gegen Kabore (Krasnodar).

Resultate/Übersicht: Genk* – Gent 1:1 (1:0); Hinspiel: 5:2. Besiktas Istanbul* – Olympiakos Piräus 4:1 (2:1); 1:1. FK Krasnodar – Celta Vigo* 0:2 (0:0); 1:2. – Ab 21.05 Uhr spielen: Ajax Amsterdam – FC Kopenhagen (Hinspiel: 1:2). Anderlecht – APOEL Nikosia (1:0). Manchester United – Rostow (1:1). Borussia Mönchengladbach – Schalke (1:1). AS Roma – Olympique Lyon (2:4). * = für die Viertelfinals vom 13. und 20. April qualifiziert.

