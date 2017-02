Innerhofer muss auf WM verzichten

Christof Innerhofer kann verletzungsbedingt nicht an der WM in St. Moritz starten © KEYSTONE/AP/GIOVANNI AULETTA

Christof Innerhofers Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Der Südtiroler kann wegen des Bruchs im linken Wadenbein an der WM in St. Moritz nicht teilnehmen. Die zwei Weltcup-Abfahrten in der vorletzten Woche in Garmisch waren für Innerhofer noch zu früh gekommen.