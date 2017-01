Innerhofers Podestplatz trotz Beinbruch

Die erste Diagnose nach Innerhofers Sturz Ende Dezember im Super-G der Weltcup-Kombination in Santa Caterina hatte «Prellung des linken Schienbeinkopfs und Muskelfaserriss in der linken Wade» gelautet. Mittlerweile hat er einen ganz anderen Befund. Den Bruch im linken Wadenbein förderten erst Konsultationen bei seinem bevorzugten Therapeuten Martin Auracher in Schliersee und bei Doktor Hans-Wilhelm Müller Wohlfahrt in München zutage.

Innerhofer hatte auf die Teilnahme an den Weltcup-Rennen in Wengen verzichtet, war danach in Kitzbühel aber auf die Rennpiste zurückgekehrt – und hatte im Super-G den Sieg um lediglich neun Hundertstel verpasst. Schon in Kitzbühel hatte er gezweifelt, ob ein Start Sinn machen würde, zumal an ein geregeltes Training im Vorfeld selbstredend nicht zu denken war.

In Garmisch versuchte er es erneut, konnte seine Trainingsfahrt am Donnerstag wegen immenser Schmerzen aber nicht mit der gewünschten Intensität hinter sich bringen. In Bezug auf den Start in den beiden Abfahrten auf der Kandahar-Piste hat Innerhofer wenig Hoffnung. Etwas optimistischer gibt er sich betreffend WM-Teilnahme. Er werde alles versuchen, um in St. Moritz dabei sein zu können.

(SDA)