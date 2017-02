Insgesamt 680 Festnahmen bei US-Razzien gegen illegale Einwanderer

Laut dem US-Ministerium für Innere Sicherheit wurden bei Razzien gegen illegale Einwanderer binnen einer Woche landesweit über 680 Menschen festgenommen. (Symbolbild) © KEYSTONE/FR59680 AP/DENIS POROY

Bei Razzien gegen illegale Einwanderer sind in den USA in der vergangenen Woche mehr als 680 Menschen festgenommen worden. Das Ministerium für Innere Sicherheit teilte am Montag mit, bei 75 Prozent der Festgenommenen habe es sich um verurteilte Straftäter gehandelt.