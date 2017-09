Inter lässt in Bologna erstmals Punkte liegen

Dank Foulpenalty: Mauro Icardi rettet Inter Mailand in Bologna ein Remis © KEYSTONE/AP ANSA/GIORGIO BENVENUTI

Inter Mailand muss zum Auftakt der 5. Runde in der Serie A erstmals Punkte abgeben. Trotz dem 1:1-Remis in Bologna setzen sich die Mailänder an die Tabellenspitze.Damit verpasste Inter den Rekord-Start aus der Saison 2015/16, als es zum Auftakt fünf Mal in Serie gewonnen hat.