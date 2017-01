Inter Mailand bleibt im Hoch

Danilo D'Ambrosio (Mitte) freut sich mit Ivan Perisic und João Mario über das 1:0 © KEYSTONE/EPA ANSA/MATTEO BAZZI

Inter Mailand kommt in der 22. Serie-A-Runde zum siebten Sieg in Serie und stösst in der Tabelle auf Platz vier vor. Gegen Schlusslicht Pescara sicherten Danilo D’Ambrosio, Eder und João Mario, im letzten Sommer mit Portugal Europameister, mit ihren Treffern den 3:0-Heimsieg von Inter.