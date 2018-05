Inter verliert, Roma in der Champions League

Kein guter Abend: Inter-Coach Luciano Spalletti © KEYSTONE/EPA ANSA/ROBERO BREGANI

Die AS Roma sichert sich dank der Niederlage von Inter Mailand ohne zu spielen einen Platz in der kommenden Champions League.Die Römer sind nach der Niederlage von Inter Mailand in der 37. Runde nicht mehr aus der Top 4 zu verdrängen.