Interesse an Fragen rund um Vorsorge gemäss Studie so tief wie nie

Das Interesse an Fragen rund um die Vorsorge ist trotz der bevorstehenden Abstimmung über die Rentenreform auf einen Tiefststand gesunken. (Archivbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Trotz der bevorstehenden Abstimmung über die Rentenreform ist das Interesse der Bevölkerung an Fragen rund um die Vorsorge gemäss einer Studie so tief wie noch nie. Klar abgelehnt werden Rentenkürzungen und die Erhöhung des Rentenalters. Trotz der sich in Zukunft verschärfenden Probleme der 2.