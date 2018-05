«Wir haben versucht, uns in die Athleten zu versetzen, die bei den Winterspielen in Pyeongchang auf den Plätzen hinter den Russen gelandet sind», begründete IOC-Präsident Thomas Bach den vom Exekutivkomitee beschlossenen Schritt. Dies sei man den Athleten schuldig, zumal in der Urteilsbegründung des CAS gestanden habe, dass der Entscheid nicht heissen würde, dass die 28 russischen Sportler unschuldig seien. Vielmehr kippte das CAS die Sperren aus Mangel an Beweisen.

(SDA)