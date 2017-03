Irakische Armee nimmt wichtigsten Bahnhof in Mossul ein

Irakische Sicherheitskräfte durchsuchen Häuser in Mossul. (Archiv) © KEYSTONE/AP/KHALID MOHAMMED

Die irakischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den wichtigsten Bahnhof in Mossul zurückerobert. Die Einsatzkräfte nahmen den Bezirk Al-Mahata ein, in dem sich der Bahnhof und Wohngebiete befinden.