Irakische Armee will Osten von Mossul in «einigen Tagen» erobern

Irakische Soldaten im Einsatz in einem Dorf ausserhalb von Mossul. In der Stadt selbst umzingeln Elite-Einheiten das Universitäts-Viertel. (Archiv) © KEYSTONE/AP/HADI MIZBAN

Die irakische Armee will die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in «einigen Tagen» vollständig aus dem Ostteil der Stadt Mossul verdrängt haben. Elite-Einheiten der irakischen Armee sind dabei, das Universitäts-Viertel von Mossul am Ostufer des Tigris zu umzingeln.