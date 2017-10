Iraks Ex-Präsident Dschalal Talabani ist tot. Der kurdische Politiker starb am Dienstag im Alter von 83 Jahren in einem Spital in Deutschland. (Archivbild aus dem Jahr 2009) © Keystone/EPA/JASON SZENES

Iraks Ex-Präsident Dschalal Talabani ist tot. Der kurdische Politiker starb am Dienstag im Alter von 83 Jahren in einem Spital in Deutschland, wie Vertreter seiner Patriotischen Union Kurdistans (PUK) mitteilten.