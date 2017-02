Iraks Sicherheitskräfte nehmen wichtige Brücke in Mossul ein

Irakische Sicherheitskräfte rücken auf West-Mossul vor. © KEYSTONE/AP/KHALID MOHAMMED

Iraks Sicherheitskräfte drängen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Mossul weiter zurück. Einheiten der Polizei brachten am Montag nach eigenen Angaben auch den westlichen Zugang zu einer der wichtigsten Brücken über den Tigris unter ihre Kontrolle.