Iran lehnt Änderungen am Atomabkommen ab

Für den iranischen Aussenminister Sarif ist das Atomabkommen nicht verhandelbar. (Archiv) © KEYSTONE/AP/EBRAHIM NOROOZI

Der Iran hat die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach Änderungen am Atomabkommen abermals entschieden zurückgewiesen. «Das Atomabkommen ist nicht neu verhandelbar», betonte das iranische Aussenministerium in einer Erklärung am Samstag.