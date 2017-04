Ireland bleibt Trainer beim HC Lugano

Präsidentin Vicky Mantegazza betonte in eine Medienmitteilung: «Die Arbeit des Trainer-Duos in den vergangenen Monaten hat mich überzeugt.»

Ireland hatte am 16. Januar die Nachfolge von Doug Shedden angetreten. Er führte die um die Playoff-Qualifikation zitternden Tessiner dann erneut in den Kampf um den Titel. In den Playoff-Viertelfinals verblüffte Lugano mit dem Triumph über den Qualifikations-Zweiten ZSC Lions (4:2 Siege). In den Halbfinals unterlag Lugano dann in einer Neuauflage des Vorjahres-Finals dem SC Bern (1:4).

(SDA)