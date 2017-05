Irischer Regierungschef Kenny tritt zurück

Enda Kenny legt seine Ämter als irischer Regierungschef und Fine-Gael-Vorsitzender ab (Archiv) © KEYSTONE/AP/OLIVIER MATTHYS

Der irische Regierungschef Enda Kenny hat seinen Rückzug als Premierminister und Vorsitzender der Fine-Gael-Partei angekündigt. Der Rücktritt als Parteichef trete um Mitternacht in Kraft, sagte Kenny am Mittwoch in Dublin.Als Ministerpräsident werde er bis spätestens zum 2.