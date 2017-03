Irland verhindert englischen Rekord

Bei den Engländern um Captain Dylan Hartley (mit Pokal) kam keine Freude auf © KEYSTONE/AP/PETER MORRISON

Die irische Rugby-Nationalmannschaft verhindert am letzten Spieltag des Six Nations einen Rekord des englischen Rivalen. Die Engländer hätten mit einem Sieg, dem 19. in Folge, die Bestmarke der Neuseeländer überbieten können.