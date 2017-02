Irrfahrt nach Sekundenschlaf mit grossem Schaden

Böses Erwachen: Der Lenker war kurz am Steuer eingeschlafen und geriet aus der Spur. © Kapo TG

Ein 34-jähriger Mann ist am Freitag in Bottighofen TG mit dem Auto ab der Spur geraten und hat grösseren Sachschaden angerichtet. Gegenüber der Polizei gab der Lenker zu Protokoll, kurz am Steuer eingeschlafen zu sein.