Geiselnehmer in Südfrankreich bezeichnete sich als IS-Soldat

Helikopter überfliegen den Tatort. (Archivbild) © Keystone/AP/BOB EDME

Der Angreifer in einem Supermarkt in Südfrankreich hat sich als «Soldat» der Terrormiliz Islamischer Staat bezeichnet. Das sagte der Anti-Terror-Staatsanwalt François Molins am Freitagabend in Carcassonne.