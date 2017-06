IS bekennt sich zu Anschlag auf Moschee in Kabul

Polizisten vor der angegriffenen Moschee. © KEYSTONE/EPA/JAWAD JALALI

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem Anschlag auf eine schiitische Moschee in Kabul bekannt, bei dem am Donnerstag sechs Menschen getötet worden waren. Das teilte das IS-Sprachrohr Amak mit.