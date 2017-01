IS-Extremisten töten in Syrien zwölf Gefangene

In der historischen Stadt Palmyra in Syrien hat die Terrormiliz Islamischer Staat zwölf Menschen hingerichtet. (Archivbild) © Keystone/AP Militant Photo/UNCREDITED

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat in Syriens historischer Wüstenstadt Palmyra zwölf Gefangene getötet. Die Opfer seien geköpft oder erschossen worden, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag.