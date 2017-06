Symbolträchtige Moschee mit Minarett in Mossul zerstört

Die Al-Nuri-Moschee mit ihrem schiefen Minarett in einer Archivaufnahme von 2009 © KEYSTONE/AP/MAYA ALLERUZZO

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat nach irakischen Angaben die symbolträchtige Al-Nuri-Moschee in Mossul und ihr berühmtes schiefes Minarett zerstört. Die irakische Armee erklärte am Mittwochabend, der IS habe das Gotteshaus gesprengt.