IS will für Anschlag in London verantwortlich sein

Ermittler der Polizei auf der Spurensuche nach dem Anschlag in London: Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamiert die Tat für sich. © KEYSTONE/EPA/ANDRE PAIN

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Terroranschlag in London für sich reklamiert. IS-Kämpfer hätten die Tat begangen, meldete das IS-Sprachrohr Amak am Sonntagabend in einem Bekenntnis im Internet.