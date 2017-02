Isabella Levina Lueen gewinnt mit «Perfect Life» ESC-Vorentscheid

Die deutsche Sängerin Isabella Levina Lueen singt am ESC in Kiew "Perfect Life". © KEYSTONE/EPA Getty Images POOL/SASCHA STEINBACH / POOL

Isabella Levina Lueen hat den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2017 in Kiew gewonnen. Im Finale der ARD-Show «Unser Song 2017» setzte sich die 25-Jährige am Donnerstagabend in Köln mit ihrer Interpretation des Liedes «Perfect Life» durch.