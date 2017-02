Islamistennaher Moscheeverein Fussilet verboten

Der Eingang zur Moschee, die laut Berliner Polizei Treffpunkt gewaltbereiter Islamisten war. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/FELIPE TRUEBA

Die Berliner Innenbehörde hat den Moschee-Verein Fussilet verboten, in dem auch der Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri verkehrt war. Die Polizei durchsuchte am Dienstagmorgen 24 Objekte in der Hauptstadt, darunter Wohnungen, Firmensitze und Zellen in Gefängnissen.