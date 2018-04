Israel stoppt Reifen-Lieferungen in den Gazastreifen

Ein palästinensischer Demonstrant setzt im Gazastreifen an der Grenze zu Israel einen Autoreifen in Brand. © KEYSTONE/AP/NASSER NASSER

Angesichts der Massenproteste an der Grenze zum Gazastreifen unterbindet Israel die Einfuhr von Autoreifen in das Palästinensergebiet. Eine für Sonntag vorgesehene Lieferung sei gestrichen worden, sagte am Freitag der zuständige Beamte im Gazastreifen.