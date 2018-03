Ist Adela Smajic die neue Bachelorette?

Noch ist seitens 3+ nicht offiziell bestätigt, dass Adela Smajic die neue Bachelorette ist. Falls die 25-jährige Baslerin jedoch unter der Sonne Thailands nach ihrer grossen Liebe suchen wird, dürfen wir uns auf viel nackte Haut freuen. Denn wie ein Blick auf Adelas Instagram-Profil zeigt, besitzt sie fast ausschliesslich Badehosen. Für ihre knapp 6000 Abonnenten posiert sie im Einteiler, im Bikini oder oben ohne.

Wie «Nau.ch» schreibt, soll Adela derzeit in Thailand weilen und mitten in den sechswöchigen Dreharbeiten für die neue «Bachelorette»-Staffel stecken. «Adela wird Quote bringen», wird ein Insider zitiert. Dass sich Adela, die Tochter von Ex-FC-Sion-Trainer Admir Smajic, am liebsten in Bademode ablichten lässt und alles andere als prüde zu sein scheint, kommt der Show bestimmt zugute. Zudem bringt die Mitarbeiterin von Tele Basel bereits Erfahrung vor der Kamera mit.

Die erste Bachelorette-Folge wird am Montag, 16. April auf 3+ ausgestrahlt.

(red.)