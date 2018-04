Ist Selena Gomez schwanger?

Wie das Promiportal Promiflash berichtet, würden neue Fotos die Sängerin in einem Outfit zeigen, das freie Sicht auf ihren Bauch gewährt. Sie trägt eine Jeansjacke und enganliegende Leggins. Auf den Fotos sieht man eine deutliche Wölbung des Bauches.

Doch das ist längst nicht alles. In einem Interview mit dem Magazin OK! habe ein Freund der Sängerin offenbart, dass Gomez im vierten Monat schwanger sei. Ausserdem fügte er hinzu, dass Justin Bieber angeblich der Vater des Kindes sein soll. Noch zu Beginn des Jahres war das Paar ständig zusammen, was nahelegen könnte, dass er als Vater infrage kommen kann.

Wie das Promiportal weiter schreibt, könne das Bäuchlein aber auch auf eine Operation zurückzuführen sein. Die 25-Jährige unterzog sich im vergangenen Jahr einer Nierentransplantation. Es ist bekannt, dass eine der Nachwirkungen eines solchen Eingriffs eine Gewichtszunahme nach sich ziehen kann.

(red.)