Champions-League-Final 2020 in Istanbul

Dies entschied das UEFA-Exekutivkomitee bei ihrer Sitzung in Kiew. Die 76’000 Zuschauer fassende Spielstätte war bereits 2005 Schauplatz des Endspiels in der Königsklasse, als Liverpool in einem denkwürdigen Spiel Milan nach einer 0:3-Pausenrückstand im Penaltyschiessen besiegte.

Für 2019 steht bereits Madrid mit dem neuen Atlético-Stadion als Ausrichter fest.

Der Europa-League-Final in zwei Jahren wird im polnischen Danzig stattfinden, der Supercup zwischen den Siegern der beiden Europacup-Wettbewerbe steigt in Porto.

(SDA)