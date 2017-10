«It» hält sich an der Spitze der Deutschschweizer Kinocharts

Bill Skarsgard in einer Szene des Horrorfilms "It", der am Wochenende vom 5. bis 8. Oktober 2017 die Deutschschweizer Kinocharts anführte. (Archiv) © Keystone/AP Warner Bros. Pictures/BROOKE PALMER

Mit abgeschwächter Dominanz hat sich «It» am Wochenende an der Spitze der Deutschschweizer Kinocharts gehalten. Gut gestartet ist hier «Blade Runner 2049». Die Fortsetzung des Klassikers von 1982 setzte sich vor «Kingsman: The Golden Circle» auf Platz 2.