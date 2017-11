Italien fährt nicht an die WM

Im Hinspiel der WM-Barrage konnte Schweden ein Tor erzielen. Im Rückspiel konnten sie ihren Vorsprung gegen Italien verteidigen, obwohl die Italiener klar die Überhand über das Spielgeschehen hatte.

Damit fahren die Italiener 2018 nicht an die WM in Russland. Es ist erst das zweite Mal in der Geschichte, dass Italien eine WM-Teilnahme verpasst. 1958 qualifizierte sich die Fussball-Nation nicht, 1930 verzichtete man freiwillig auf die Teilnahme.

Für die Italiener bricht eine Welt zusammen – die Zuschauer des Spiels in Mailand waren den Tränen nahe.

(SDA/red)