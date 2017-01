Italien siegt – Kommentator rastet aus

Nach zwölf langen Jahren schafft Italien erstmals den Einzug in die zweite Phase der Qualifikation für die Handball Europameisterschaft im Jahr 2020. Das kann man schon einmal richtig abfeiern, oder? Einer, der beim Siegestreffer in letzter Sekunde gar richtig ausrastet, ist der Kommentator von «PallaManoTV». «Goal! Wir kommen weiter! Danke Turkovic! Wir kommen weiter», kräht er ins Mikrofon. Aber nicht nur der Journalist, auch die Mannschaft selber ist nach dem Tor in Feierlaune.

Überzeugt euch selber und schaut das Video, das «Momenti di Sport» veröffentlicht hat. Kleiner Hinweis: Vielleicht besser mit Kopfhörern anschauen, damit ihr nicht euer ganzes Umfeld aufweckt. 😉

(red.)