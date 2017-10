Italien steuert auf Zwei-Drittel-Mehrheit bei Monte Paschi zu

Die Aktien der Bank Monte dei Paschi sollen bald wieder an der Börse gehandelt werden. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO

Kleinaktionäre der verstaatlichten italienischen Bank Monte dei Paschi sollen ihre Anteilsscheine in vorrangige Schulden tauschen können. Ein entsprechendes Umtauschangebot kündigte die Bank im Namen des italienischen Staates in der Nacht zum Freitag an.